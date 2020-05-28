Англия

"Синие" готовы выложить за аргентинца 25 млн евро.

Левый фулбек Аякса Николас Тальяфико привлек к себе внимание двух лондонских клубов — Челси и Арсенала. Об этом сообщает The Telegraph.

Интерес "аристократов" является более существенным. Для Челси Тальяфико является альтернативой Бену Чилвеллу, так как трансфер игрока Аякса может обойтись лондонцам гораздо дешевле.

Челси готов выложить за Тальяфико 25 млн евро. Контракт 27-летнего аргентинца с амстердамским клубом рассчитан до 2022 года.

В нынешнем сезоне фулбек отыграл 38 матчей во всех турнирах за Аякс, отметившись 5 голами и 7 ассистами.