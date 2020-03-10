Лондонский клуб видит в бразильце альтернативу игроку Лестера.
АЛЕКС ТЕЛЛЕС, GETTY IMAGES
10 марта 2020, 22:34
Челси проявляет интерес к Алексу Теллесу, сообщает Goal.com.
По информации источника, приоритетом для "синих" является Бен Чилвелл из Лестер Сити, однако заполучить англичанина будет сложно из-за его трансферной стоимости, а также конкуренции со стороны других клубов.
Приобретение Теллеса может обойтись Челси примерно в 40 миллионов евро.
Контракт бразильца с Порту рассчитан до 30 июня 2021 года.
В текущем сезоне Теллес провел 23 матча в чемпионате Португалии: на его счету 8 голов и 5 результативных передач.
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