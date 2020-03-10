Англия

Лондонский клуб видит в бразильце альтернативу игроку Лестера.

Челси проявляет интерес к Алексу Теллесу, сообщает Goal.com.

По информации источника, приоритетом для "синих" является Бен Чилвелл из Лестер Сити, однако заполучить англичанина будет сложно из-за его трансферной стоимости, а также конкуренции со стороны других клубов.

Приобретение Теллеса может обойтись Челси примерно в 40 миллионов евро.

Контракт бразильца с Порту рассчитан до 30 июня 2021 года.

В текущем сезоне Теллес провел 23 матча в чемпионате Португалии: на его счету 8 голов и 5 результативных передач.

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