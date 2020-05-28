Англия

Из-за кризиса клуб из Чемпионшипа готов снизить свои аппетиты.

Лондонский Челси интересуется левым вингером Брентфорда Саидом Бенрама. Об этом сообщает La Gazzetta du Fennec.

Клуб из Чемпионшипа желает получить за 24-летнего алжирца 40 млн евро, чей контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

Лондонцев не устраивает такая цена за футболиста и в условиях кризиса Брентфорд может рассмотреть вариант продажи игрока за 30-35 млн евро.

За Брентфорд Бенрама выступает с лета 2018-го, перебравшись из Ниццы за 1,7 млн евро. В текущем сезоне футболист отыграл 34 матча за свою команду, отметившись 8 голами и 4 результативными передачами.