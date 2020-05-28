Англия

Хавбек имеет шанс оказаться на Туманном Альбионе.

Полузащитник Сельты Рафинья, контракт которого принадлежит Барселоне, может перейти в Арсенал, утверждает Mundo Deportivo.

По данным источника, каталонцы не станут сопротивляться уходу бразильского футболиста, так как изначально было намерены продать его в межсезонье.

Также отмечается, что Арсенал может проиграть конкуренцию Сельте за право полноценного выкупа контракта или же Барселона решит использовать хавбека в качестве части сделки с другим клубом.

Ранее сообщалось, что "канониры" намерены побороться за крайнего защитника Аякса Николаса Тальяфико.