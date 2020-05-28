Англия

Адиль Аушиш может перейти в лондонский клуб.

Арсенал определил полузащитника ПСЖ Адиля Аушиша в качестве одной из трансферных целей на будущее, сообщает ESPN.

По данным источника, главный тренер "канониров" Микель Артета лично заинтересован в 17-летнем игроке, который еще не согласовал условия профессионального контракта с парижанами.

Тем не менее, Аушиш уже успел провести за первую команду ПСЖ три официальных поединка.

Ранее сообщалось, что Арсенал также хочет побороться за крайнего полузащитника Челси Виллиана.