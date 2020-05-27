Лондонские клубы хотят заполучить бразильского вингера.
Виллиан, Getty Images
27 мая 2020, 08:29
Полузащитник Челси Виллиан может стать игроком Арсенала или Тоттенхэма в летнее трансферное окно, информирует издание The Telegraph.
Контракт бразильца с Челси подходит к концу, и он должен получить статус свободного агента. Лондонские клубы хотят воспользоваться этой ситуацией, чтобы подписать его в летнее межсезонье.
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Виллиан присоединился к Челси в 2013 году из Анжи. В текущем сезоне 31-летний игрок провел 37 поединков, отличившись семью голами и шестью ассистами.
Ранее сообщалось, что Арсенал и Тоттенхэм также проявляют интерес к нападающему Боруссии М Алассану Плеа.