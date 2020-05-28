Англия

Защитник отметил важность капитана команды.

Защитник Ливерпуля Джо Гомес высказал свое мнение о роли в команде полузащитника Джордана Хендерсона.

"Всем необходимо отдать должное Хендерсону. В течение последних нескольких месяцев и сезонов он начал получать признание, которого он заслуживает".

"Он невероятный человек для меня. Я счастлив, что за последние пять лет у меня был такой капитан, как он, он был самым открытым человеком из всех возможных и лидером как на поле, так и за его пределами", — цитирует Гомеса Goal.

Ранее сам Хендерсон высказал свое мнение о рестарте английской Премьер-лиги без болельщиков на трибунах.