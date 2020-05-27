Англия

Капитан "красных" рассказал о матчах без болельщиков.

Полузащитник Ливерпуля Джордан Хендерсон высказал свое мнение о возобновлении АПЛ без болельщиков на стадионе.

"Конечно, все было бы иначе, если бы мы выиграли трофей перед нашими болельщиками, а так это будет немного странно".

"Естественно, это еще не конец. У нас все еще есть работа, и нам все еще нужно выступать на высоком уровне вплоть до окончания сезона, потому что мы хотим закончить как можно сильнее, чтобы убедиться, что это наш сезон".

"Вне зависимости от того, получим ли мы трофей или нет, фанатов на стадионах не будет. Вам просто придется иметь дело с этим, когда рестарт произойдет", — сказал Хендерсон BBC Radio 5 Live.

Ранее капитан Ливерпуля заявил, что команда сумеет продолжать демонстрировать высококлассный футбол.