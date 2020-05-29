Англия

Защитник может задержаться в стане "сорок".

Левый фулбек Дении Роуз с января текущего года находится в аренде из Тоттенхэма в Ньюкасле до 30 июня. "Сорокам" это обошлось в 2 млн евро.

По информации The Telegraph, "шпоры" готовы продлить аренду футболиста до завершения сезона, дабы игрок сумел доиграть кампания за Ньюкасл.

Такое решение, скорее всего, вызвано тем, что Моуриньо не рассчитывает на 29-летнего игрока.

После перехода в Ньюкасл Роуз отыграл 6 матчей.