Англия

"Шпоры" заинтересованы в услугах бразильского вингера.

Тоттенхэм продолжает проявлять интерес к Виллиану, сообщают английские СМИ.

В частности, в услугах 31-летнего футболиста лично заинтересован Жозе Моуриньо, который знаком с ним по совместной работе в Челси.

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Виллиан летом станет свободным агентом, но у него высокая заработная плата в размере 120 тысяч фунтов в неделю, что усложняет переход. Чтобы подписать бразильца, "шпоры" должны будут продать одного из игроков, например, Эрика Ламелу.

Виллиан присоединился к Челси в 2013 году из Анжи. В текущем сезоне 31-летний игрок провел 37 поединков, отличившись семью голами и шестью ассистами.