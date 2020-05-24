Англия

Football.ua рассматривает варианты, кто мог бы усилить "синих", если клуб покинут сразу оба фланговых полузащитника.

Вингеры, пожалуй, одна из самых болезненных тем у Челси сейчас, если забыть о коронавирусе и вероятном урезании бюджете из-за его последствий. Речь идет как о качестве, так и о количестве. Еще прошлым летом "синих" покинул Эден Азар, а фактически его заменой стал Кристиан Пулишич. По факту, американец заменил бельгийца лишь на бумаге, а вот в качестве Челси, безусловно, потерял.

Все идет к тому, что лондонский коллектив покинут Виллиан и Педро. У бразильца и испанца завершаются соглашения с клубом, и маловероятно, что они заключат новую сделку. Разве что последствия COVID-19 серьезно ударят по "синим" в финансовом плане, в результате чего придется прибегнуть к "эконом-варианту" – сохранении нынешних кадров.

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Однако хочется верить в лучшее: футбольные клубы не сильно пострадают в финансовом плане, и смогут и дальше радовать нас качественным футболом и конкурентоспособными командами.

Football.ua предлагает свои варианты, кто может усилить "синих" в случае ухода Виллиана и Педро. Здесь речь пойдет как о реалистичных вариантах, так и о сложно осуществимых.

Леон Бэйли (Байер)

Кто-то скажет, что ямаец за последнее время сдал и вероятно окажется прав, однако ему лишь 22 года и за его плечами четыре сезона в Бундеслиге. Это был бы рискованный вариант, если Челси ждет усиление здесь и сейчас, однако не так много вариантов на рынке, чтобы найти хорошее соотношение цена/качество.

Статистика в чемпионате: 14 матчей, 5 голов и 1 ассист.

Жереми Бога (Сассуоло)

Достаточно интересный вариант и, что немаловажно, "свой" футболист. Бога находился в структуре Челси, но постоянно отдавался по арендам. При Антонио Конте ивуариец получил шанс в матче Премьер-лиги, однако удаление Гари Кэхилла по ходу встречи заставило итальянца заменить Жереми. Некоторые фанаты Челси в тот момент подшучивали (или нет?), что, по сути, Кэхилл загубил карьеру Бога в составе "синих".

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По информации итальянских СМИ, у Челси есть опция выкупа полузащитника – всего за 15 миллионов евро. Если эта информация соответствует действительности, то это очень приемлемый вариант.

Статистика в чемпионате: 24 матча, 8 голов, 4 ассиста.

Сэмюэль Чуквезе (Вильярреал)

20-летним футболистом "синие" заинтересовались еще в январе, однако решили подождать и не делать предложений. Огромным плюсом является то, что нигериец – болельщик Челси:

"Челси — моя любимая команда в Англии. Я болел за этот клуб, когда еще был гораздо младше. Когда Челси проиграл в финале Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед, я плакал всю ночь".

Статистика в чемпионате: 26 матчей, 3 гола, 3 ассиста.

Уилфрид Заа (Кристал Пэлас)

Как и в случае с Чуквезе, сообщалось, что Челси проявлял интерес к ивуарийцу еще в январе, но ценник в 80 миллионов фунтов спугнул "синих". Как будет в этот раз? Может, Заа будет активнее настаивать на уходе из состава "стекольщиков"?

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Практически нет сомнений, что цены на футболистов ближайшим летом упадут. Вопрос в том, насколько сильно. За 40 миллионов фунтов (учитывая нынешние условия), Заа выглядит неплохим вариантом. А дороже… вряд ли.

Статистика в чемпионате: 29 матчей, 3 гола, 5 ассистов.

Федерико Кьеза (Фиорентина)

По слухам, Челси среди многочисленных претендентов на этого футболиста. Руководство "фиалок" не горит желанием его продавать, а если переход и состоится, то, весьма вероятно, это будет клуб из Италии.

Как бы то ни было, Кьеза – интересный вариант, но смущает лишь одно: в последнее время игроки из Серии А не лучшим образом проявляли себя в Челси.

Статистика в чемпионате: 23 матча, 6 голов, 5 ассистов.

Райан Фрейзер (Борнмут)

Игрок, который станет свободным агентом этим летом. Если только вдруг "вишни" не убедят его продлить соглашение. В прошлом сезоне шотландец стал вторым лучшим ассистентом АПЛ, а опередил его Эден Азар.

Учитывая то, что за Фрейзера платить не надо, этот вариант выглядит достаточно перспективным – для глубины явно не помешает, а в случае чего – можно будет продать через год.

Статистика в чемпионате: 28 матчей, 1 гол, 5 ассистов.

Джейдон Санчо (Боруссия Дортмунд)

Идеальный вариант из всего списка, но, будем откровенны, нереалистичный. Подписать Санчо "синим" было бы сложно и без учета кризиса из-за COVID-19. Англичанин – один из самых талантливых футболистов в Европе и вполне способен усилить любой клуб не только Англии, но и всего мира. Но за него необходимо выложить минимум 100 миллионов фунтов, а это все усложняет…

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Статистика в текущем сезоне: 24 матча, 14 голов, 15 ассистов.