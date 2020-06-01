Англия

Аргентинец вспомнил о работе в стане "святых".

Экс-главный тренер Тоттенхэма и Саутгемптона Маурисио Почеттино вспомнил свой период работы с командой "святых".

"Футбол в Англии изменился благодаря Саутгемптону сезона-2013/14. Нет другой команды, которая так сильно повлияла бы на изменение мировоззрения".

"Мой тренерский штаб приехал к президенту, который дал нам то, что нам нужно, чтобы создать что-то уникальное в английском футболе. Наша способность адаптироваться к совершенно другой среде была невероятной".

"Мы нашли группу игроков, которые хотели бы поучиться на опыте, который мы принесли из испанского футбола, и с возможностью играть в другой стиль футбола, к которому привыкли все в Англии", — цитирует Почеттино Goal.

Ранее аргентинский специалист заявил, что готов в ближайшее время вновь работать в другом клубе.