Англия

Бразилец остался в Васку Да Гама, а через несколько лет перебрался в Интер.

Брендан Роджерс в свое время подписал Филиппе Коутиньо из Интера в Ливерпуль, а до этого интересовался бразильцем, будучи помощником Жозе Моуриньо в Челси.

"Когда я смотрел на Ливерпуль в первые шесть месяцев работы, было ясно, что нам не хватает некоторых элементов", — цитирует Брендана Роджерса Goal со ссылкой на The Beautiful Game Podcast.

"Я знал Филиппе еще со времен работы в Челси, потому что мы пытались подписать его, когда ему было 14. Но у него уже была договоренность с Интером".

Коутиньо провел в Ливерпуле пять с половиной сезонов, отметившись 54 голами в 201 матче во всех турнирах. После этого он зимой 2018 года перебрался в Барселону за 145 млн евро.

Сейчас Филиппе выступает на правах аренды за Баварию. Скорее всего, он покинет мюнхенский клуб. Агент Киа Джурабчиан утверждает, что футболист хотел бы вернуться в английскую Премьер-лигу.