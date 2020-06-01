Англия

Киа Джурабчиан высказался о будущем бразильского хавбека.

Бавария не стала пользоваться опцией выкупа Коутиньо, которого он мог выкупить у Барселоны за 120 миллионов евро, поэтому, вполне вероятно, бразилец в летнее межсезонье может рассмотреть другие варианты продолжения карьеры.

Как сообщил агент футболиста Киа Джурабчиан, его клиент хотел бы вернуться в английскую Премьер-лигу, где он выступал за Ливерпуль, однако вероятно и продолжение карьеры в Баварии.

"У Коутиньо есть желание вернуться в Премьер-лигу в какой-то момент. Этого может не произойти в этом году. Когда? Никто не знает. Мы действительно ничего не обсуждали на данный момент".

"От Баварии зависит, захотят они продлить аренду до конца сезона или нет. Мы бы хотели остаться. Что касается следующего сезона, оценим ситуацию, когда жизнь нормализуется. У нас уже были переговоры с Баварией касательно следующего сезона", — приводит слова агента Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл провел первые переговоры по Коутиньо. В слугах бразильского хавбек также заинтересованы Челси и Арсенал.