Англия

Австриец подпишет четырехлетний договор с клубом.

Главный тренер Ральф Хазенхюттль близок к продлению соглашения с Саутгемптоном, сообщает Sky Sports.

Австрийский наставник согласовал условия нового контракта со "святыми" до июня 2024 года и оформит его официально в ближайшее время.

Хазенхюттль работает во главе Саутгемптона с декабря 2018 года, сменив на этом посту Марка Хьюза. Действующий контракт тренера с клубом рассчитан до 2021 года.

На данный момент Саутгемптон занимает 14-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, находясь в семи очках от зоны вылета.