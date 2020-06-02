Англия

"Шпоры" заинтересованы в защитнике Бетиса.

Тоттенхэм всерьез заинтересован в услугах центрального защитника Бетиса Зухаира Феддаля, утверждает Don Balon.

По данным источника, "шпоры" видят в 31-летнем футболисте "вердибланкос" потенциальную замену Яну Вертонгену, который планирует покинуть клуб в межсезонье.

Отметим, что контракт Феддаля с Бетисом завершается в следующем году, а в текущем сезоне игрок принял участие лишь в 11 поединках.

Ранее сообщалось, что сам Вертонген, вероятно, переедет в Серию А, где в его услугах заинтересована Рома.