Защитник "ирисок" получил повреждение в ходе тренировочного процесса.
ЙЕРРИ МИНА, ФК Эвертон
03 июня 2020, 00:55
Йерри Мина получил повреждение на тренировочном занятии, сообщил официальный сайт Эвертона.
25-летний футболист прошел медицинский осмотр, который выявил частичный разрыв четырехглавой мышцы левого бедра. Ожидается, что колумбиец будет отсутствовать несколько недель.
Таким образом, Мина пропустит возобновление сезона в АПЛ, которое запланировано на 17 июня.
В текущем сезоне Мина отыграл 25 матчей: на его счету 2 гола и 1 ассист.