Англия

Защитник "ирисок" получил повреждение в ходе тренировочного процесса.

Йерри Мина получил повреждение на тренировочном занятии, сообщил официальный сайт Эвертона.

25-летний футболист прошел медицинский осмотр, который выявил частичный разрыв четырехглавой мышцы левого бедра. Ожидается, что колумбиец будет отсутствовать несколько недель.

Таким образом, Мина пропустит возобновление сезона в АПЛ, которое запланировано на 17 июня.

В текущем сезоне Мина отыграл 25 матчей: на его счету 2 гола и 1 ассист.