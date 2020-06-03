Англия

Главный тренер "молотков" рассказал о подготовке к возобновлению сезона.

Наставник Вест Хэма Дэвид Мойес хочет, чтобы команда набирала игровой тонус через товарищеские поединки.

"У нас сейчас появилась возможность попробовать организовать несколько матчей за закрытой дверью. Мы постараемся их сыграть, если получится", — рассказал Мойес Sky Sports.

"Все упирается в протокол. Мы должны сделать все правильно даже перед тем, как договариваться о спаррингах. Естественно, мы не будем просить команды путешествовать и сами этого делать не будем. Не хотим сделать что-либо неправильно перед рестартом Премьер-лиги".

Вест Хэм должен возобновить сезон 20 июня матчем против Вулверхэмптона на домашней арене.