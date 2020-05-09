Англия

Вице-президент Вест Хэма Каррен Брэди рассказала о том, как клуб готовится к возобновлению сезона.

Дата возобновления первенства АПЛ зависит от решения правительства Великобритании, однако уже сейчас клубы Премьер-лиги, в том числе и Вест Хэм, готовятся начать тренировки.

"Мы готовы соблюдать все директивы правительства и министерства здравоохранения, – цитирует вице-президента Вест Хэма Каррен Брэди Sky Sports. – Будем следить, чтобы игроки приезжали на тренировки каждый на своей машине, чтобы сами занятия длились не более 75 минут, чтобы расстояние между футболистами было не менее 2 метров, продезинфицируем ворота, угловые флажки, газоны, хотя я не понимаю смысла обрабатывать траву".

При этом Брэди считает, что намерение руководства АПЛ доиграть чемпионат на нейтральных полях — не лучшее решение.

"Достаточно того, что мы и так будем играть в непривычных условиях — без зрителей. Отсутствие "12-го игрока" и так снизит наши шансы в домашних матчах. А в условиях постоянной игры на чужих полях шансы сохранить место в Премьер-лиге, естественно, также снизятся".

Ранее сообщалось, что Вест Хэм, Брайтон, Уотфорд, Норвич, Борнмут и Астон Вилла выступают против игры на нейтральных полях и рискуют понести за это наказание.

Руководство АПЛ надеется возобновить тренировки команд в малых группах с 18 мая.

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