Англия

Наставник подчеркнул, что украинец вернулся в былую форму.

Главный тренер Вест Хэм Юнайтед Дэвид Мойес прокомментировал физическое состояние своего подопечного Андрея Ярмоленко, заверив, что ныне вингер не имеет никаких проблем со здоровьем и готов помочь команде.

"У Андрея Ярмоленко была травма, и он был не совсем готов к футболу. Карантин пошел ему на пользу и дал отличный шанс набрать былую форму", — цитирует тренера официальный сайт "молотобойцев".

Английская Премьер-лига должна возобновиться 17 июня. Первый после карантина матч лондонцы должны провести против Вулверхэмптона.

На данный момент Вест Хэм располагается на 16-м месте, имея в своем активе 27 очков и лишь по дополнительным показателям опережает семнадцатый Уотфорд и восемнадцатый Борнмут, который находится в зоне вылета.