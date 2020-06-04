Англия

Контракт англичанина с клубом рассчитан до 2022 года.

Находящийся в аренде в Роме защитник Манчестер Юнайтед Крис Смоллинг вскоре может быть освобожден от контрактных обязательств перед "красными дьяволами". Об этом сообщает Evening Standard.

В стане манкунианцев больше не рассчитывают на 30-летнего центрбека. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года, поэтому МЮ желает как можно скорее оформить полноценную продажу игрока.

На данный момент Смоллинг находится в Роме до конца сезона в аренде. Большая вероятность, что именно Рома выкупит контракт футболиста, так как стороны обоюдно работают над этим.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Смоллинга составляет 16 млн евро. Перейдя в Рому летом 2019-го, Смоллинг отыграл 28 матчей за "джаллоросси", отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.