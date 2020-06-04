Англия

Защитник рассказал о дальнейшем развитии "красных".

Защитник Ливерпуля Джо Гомес поведал о секрете успеха команды, рассказав, за счет чего "красные" сумеют добиться успеха в дальнейшем.

"Как коллектив, у нас здесь много опытных игроков и ребят, которые выступали за крупные клубы и побеждали в разных местах. Я думаю, что именно та смесь молодости и опыта, которую мы приобрели в команде, вероятно, делает такое хорошее сочетание на поле".

"Наличие в команде такого количества людей, которые хотят играть за клуб и действительно наслаждаются тем, что значит быть игроком Ливерпуля, — это, надеюсь, то, что создаст формулу для завоевания еще большего количества трофеев и достижения большего успеха", — сказал Гомес официальному сайту клуба.

Ранее английский защитник высказал свое мнение об игре капитана Ливерпуля Джордана Хендерсона.