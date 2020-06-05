Англия

Лондонский клуб заинтересован в услугах Саида Бенрама.

Челси продолжает активно искать усиление на трансферном рынке. Как сообщает The Guardian, "синие" проявляют интерес к Саиду Бенрама.

24-летний футболист выступает на позиции флангового полузащитника за Брентфорд.

В текущем сезоне он отыграл 34 матча в Чемпионшипе: на его счету 10 голов и 7 результативных передач. Сообщается, что Брентфорд готов отпустить своего футболиста за 15 миллионов фунтов.

Отметим, что Челси должны покинуть Виллиан и Педро, у которых истекают соглашения с клубом.