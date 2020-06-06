Англия

Голкипер Эвертона высказался о предстоящем мерсисайдском дерби.

Эвертон в первом матче английской Премьер-лиги после паузы, вызванной пандемией коронавирусом, встретится с принципиальным соперником в лице Ливерпуля. Вратарь "ирисок" Джордан Пикфорд поделился ожиданиями от данного противостояния.

"Мы хотим побеждать в каждом матче, и каждое дерби крайне важно для болельщиков и футболистов. Хотим показать, насколько хороши мы можем быть. У нас есть шанс победить их. Знаем, что у них сильная команда, лидирующая в турнирной таблице, но мы сделаем все возможное, чтобы уйти с поле с победой".

"Мы знаем, что наша команда обладает всем необходимым для победы над Ливерпулем. Мы хотим сделать это ради себя и болельщиков", — приводит слова Пикфорда Sky Sports.

Напомним, поединок Эвертон — Ливерпуль запланирован на 21-е июня. Представляем вашему вниманию календарь первых трех туров АПЛ после рестарта.