Чемпионат возобновится перенесенными поединками из-за Кубка Лиги.
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05 июня 2020, 15:40
Английская Премьер-лига опубликовала календарь 30-го, 31-го и 32-го туров чемпионата после возобновления сезона.
К слову, турнир начнется 17-го июня двумя перенесенными из-за Кубка лиги матчами 28-го тура. Напомним, все встречи пройдут без зрителей.
28-й тур
17-е июня, среда
Астон Вилла – Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити – Арсенал
30-й тур
19-е июня, пятница
Норвич – Саутгемптон
Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед
20-е июня, суббота
Уотфорд – Лестер
Брайтон – Арсенал
Вест Хэм – Вулверхэмптон
Борнмут – Кристал Пэлас
21-е июня, воскресенье
Ньюкасл – Шеффилд Юнайтед
Астон Вилла – Челси
Эвертон – Ливерпуль
22-е июня, понедельник
Манчестер Сити – Бернли
31-й тур
23-е июня, вторник
Тоттенхэм – Вест Хэм
24-е июня, среда
Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль – Кристал Пэлас
25-е июня, четверг
Саутгемптон – Арсенал
Челси – Манчестер Сити
32-й тур
30-е июня, вторник
Брайтон – Манчестер Юнайтед
1-е июля, среда
Арсенал – Норвич
Эвертон – Лестер
Вест Хэм – Челси
2-е июля, четверг
Манчестер Сити – Ливерпуль
Ранее сообщалось, что руководство АПЛ разрешило командам проводить пять замен до конца сезона.