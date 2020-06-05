Английская Премьер-лига опубликовала календарь 30-го, 31-го и 32-го туров чемпионата после возобновления сезона.

К слову, турнир начнется 17-го июня двумя перенесенными из-за Кубка лиги матчами 28-го тура. Напомним, все встречи пройдут без зрителей.

28-й тур

17-е июня, среда

Астон Вилла – Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити – Арсенал

30-й тур

19-е июня, пятница

Норвич – Саутгемптон
Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед

20-е июня, суббота

Уотфорд – Лестер
Брайтон – Арсенал
Вест Хэм – Вулверхэмптон
Борнмут – Кристал Пэлас

21-е июня, воскресенье

Ньюкасл – Шеффилд Юнайтед
Астон Вилла – Челси
Эвертон – Ливерпуль

22-е июня, понедельник

Манчестер Сити – Бернли

31-й тур

23-е июня, вторник

Тоттенхэм – Вест Хэм

24-е июня, среда

Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль – Кристал Пэлас

25-е июня, четверг

Саутгемптон – Арсенал
Челси – Манчестер Сити

32-й тур

30-е июня, вторник

Брайтон – Манчестер Юнайтед

1-е июля, среда

Арсенал – Норвич
Эвертон – Лестер
Вест Хэм – Челси

2-е июля, четверг

Манчестер Сити – Ливерпуль

Ранее сообщалось, что руководство АПЛ разрешило командам проводить пять замен до конца сезона.