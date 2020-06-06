Англия

Полузащитник может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

С большой долей вероятности Адриен Рабио летом сменит клуб, сообщает Tuttosport.

По информации источника, фаворитом на покупку хавбека является Эвертон. В услугах 25-летнего футболиста лично заинтересован Карло Анчелотти, а сам Рабио хотел бы поработать с Карло Анчелотти.

В тоже время Ювентус готов продать своего игрока, который только прошлым летом пополнил состав туринцев.

В текущем сезоне Рабио провел 24 матча за Ювентус во всех турнирах: он не отличился голами или результативными передачами.

Ранее сообщалось, что мама Рабио хочет, чтобы Адриен выступал в АПЛ.