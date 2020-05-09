Англия

Судя по всему, мать и агент Адриена Рабио будет подыскивать сыну вариант с Англией.

Агент Вероника Рабио хочет, чтобы ее сын Адриен перебрался в Премьер-лигу, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, она уверенна, что лишь в АПЛ могут удовлетворить финансовые запросы ее сына. Тем не менее, на данный момент нет никакой конкретики, кроме слухов с Манчестер Юнайтед и Эвертоном.

Французский хавбек в этом сезоне провел 24 поединка, в которых результативными действиями не отметился.

Напомним, что ранее мать Адриена Рабио провела переговоры с Эвертоном.

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