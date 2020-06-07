Англия 07 июня 2020, 01:51 Эвертон проявляет интерес к Тиаго Силве Защитник ПСЖ может продолжить карьеру в Премьер-лиге. ТИАГО СИЛВА, GETTY IMAGES 07 июня 2020, 01:51 Будущее Тиаго Силвы до сих пор не определенно, сообщает Footmercato. По информации источника, интерес к центрбеку проявляет Эвертон. Инициатива исходит от Карло Анчелотти, который знаком с возможностями бразильца. Контракт Тиаго Силвы с ПСЖ завершается этим летом, поэтому он может стать свободным агентом. Стороны ведут переговоры, но главная сложность в том, что 35-летний футболист получает 14 миллионов евро за сезон и должен существенно понизить свои финансовые аппетиты. В текущем сезоне защитник провел 30 поединков в футболке "сине-красных", отличившись одним голом и одним ассистом. Ранее сообщалось, что Тиаго Силва открыт к возвращению в Милан. Люди Тиаго Силва Команды ПСЖ Эвертон Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте