Тиаго Силва открыт к возвращению в Милан

Бразилец может оказаться в своей бывшей команде.
Тиаго Силва, getty images
04 июня 2020, 21:54
Защитник ПСЖ Тиаго Силва хотел бы в будущее трансферное окно вновь присоединиться к Милану, сообщает FootMercato.
Напомним, действующий контракт бразильского футболиста с парижанами истекает в конце текущего сезона. Отмечалось, что французы могут предложить игроку новую сделку.
Силва выступал на Милан с 2009 по 2012 год, став в составе "россонери" чемпионом Италии в 2011 году.
В текущем сезоне защитник провел 30 поединков в футболке "сине-красных", отличившись одним голом и одним ассистом.