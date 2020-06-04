Тиаго Силва открыт к возвращению в Милан

Италия

Бразилец может оказаться в своей бывшей команде.

Защитник ПСЖ Тиаго Силва хотел бы в будущее трансферное окно вновь присоединиться к Милану, сообщает FootMercato.

Напомним, действующий контракт бразильского футболиста с парижанами истекает в конце текущего сезона. Отмечалось, что французы могут предложить игроку новую сделку.

Силва выступал на Милан с 2009 по 2012 год, став в составе "россонери" чемпионом Италии в 2011 году.