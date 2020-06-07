Англия

Вингер рассказал об интересе со стороны "канониров".

Крайний полузащитник Кристал Пэлас Уилфрид Заа рассказал, как сорвался его трансфер в лондонский Арсенал.

"Это было приятно. Поддерживая их и одновременно имея желание выступать за эту команду, у меня возникала мысль, что это удивительно".

"Но ничего не получилось, поэтому нужно двигаться дальше как можно быстрее. Я думал, что это может случиться. Трансфер просто не сработал".

"Мне 27, трофеи — это то, о чем я думаю. Если есть возможность выиграть трофеи, то я хочу быть нацеленным в своей карьере именно на это", — сказал Заа Rio Ferdinand’s Locker Room show.

Ранее полузащитник Эвертона Янник Боласи лестно высказался об игре Заа, сравнив его с Неймаром.