Англия

Конголезский футболист высоко оценил умения своего экс-одноклубника.

Полузащитник Эвертона Янник Боласи, выступающий на правах аренды за лиссабонский Спортинг, поделился мнением о своем бывшем одноклубнике Уилфриде Заа. Конголезец сравнил игрока Кристал Пэлас с звездным форвардом ПСЖ Неймаром.

"Думаю, я научил его некоторым вещам. Когда я сказал, что Уилф обладает качествами Неймара, люди категорически отнеслись к этому, но потом они увидели игру и изменили свое мнение".

"Каждый сезон Уилф выходил и доказывал, что прогрессирует, при чем разными способами. Он настраивает товарищей по команде, забивает, отдает быстрее пасы. Я вижу улучшение во всей его игре. Он не просто болван, как о нем многие думают", — приводит слова Боласи официальный сайт Кристал Пэлас.

В текущем сезоне Уилфрид Заа провел за Кристал Пэлас 30 поединков во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач.