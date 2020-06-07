Англия

Менеджер рассказал о судьбе чемпионского парада.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп заявил, что у команды еще будет возможность в будущем отпраздновать грядущее чемпионство.

"То, что мы не можем праздновать так, как мы всегда мечтали, это нехорошо, я полностью понимаю это. Я чувствую то же самое. Не то, чтобы мой идеал — праздновать в одиночестве на стадионе, а потом просто ехать домой".

"Это было не так, когда мы представляли этот момент. Но сейчас это нельзя изменить".

"Наступает день, когда жизнь вернется к нормальному ритму. Когда кто-то найдет вакцину, когда кто-то найдет решение проблемы, когда уровень инфицирования будет нулевым или ниже — этот день наступит в конце концов. Тогда мы и сможем отпраздновать так, как и должны", — сказал он Sky Germany.

Ранее немецкий специалист похвалил футболистов из Бундеслиги Тимо Вернера и Кая Хаверца.