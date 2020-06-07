Англия

Менеджер "красных" похвалил футболистов из Бундеслиги.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп отметил игру полузащитника Байера Кая Хаверца и форварда Лейпцига Тимо Вернера.

"На этой планете много хороших игроков. Например, Вернер и Хаверц — это отличные футболисты".

"Рестарт чемпионата? Правильное время, возможность — все должно собраться вместе. Шесть, семь недель назад мы не знали, сможем ли мы снова сыграть в этом году", — сказал Клопп Sky Germany.

Ранее директор Лейцпига заявил, что на сегодняшний день ни один клуб не делал официальное предложение по Вернеру.