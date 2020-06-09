Англия

Тони Данн выиграл с "красными дьяволами" первый для клуба Кубок чемпионов.

В возрасте 78 лет из жизни ушел легендарный защитник Манчестер Юнайтед Тони Данн. Об этом сообщает пресс-служба манкунианцев.

Причины смерти ирландца не разглашаются. Скорее всего, Данн умер по естественным причинам.

Вместе с МЮ экс-футболист выиграл первый для клуба Кубок чемпионов в 1968-м году. Также с "красными дьяволами" Данн дважды выигрывал титул чемпиона Англии и один раз национальный кубок.

Всего в составе "красных" Тони провел 13 сезонов, перейдя в клуб в 1960-м из ирландского Шелбурна по приглашению сэра Мэтта Басби, который строил новую команду после Мюнхенской трагедии.