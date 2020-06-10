Англия

Кипер не намерен расставаться с нынешнем клубом в ближайшее время.

Резервный вратарь Ливерпуля Адриан заявил, что не намерен покидать мерсисайдский клуб и счастлив находится в нем.

"На данный момент я вижу себя в Ливерпуле. У меня впереди еще много лет в футболе. Я подписывал с Ливерпулем контракт на два года с возможностью пролонгации еще на один. Прямо сейчас мне не хочется что-то менять".

"Прошедшим летом у меня была возможность вернуться в Бетис, однако, не сложилось", — цитирует испанца El Desmarque со ссылкой на Radio Sevilla.

Адриан перебрался в Ливерпуль летом 2019-го на правах свободного агента из Вест Хэма. За это время 33-летний кипер отыграл 18 матчей за "скаузеров", пропустив 24 гола и в 3 матчах оставил ворота сухими. Также с "красными" Адриан выиграл Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.