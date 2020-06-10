Клубы сумели эффективно провести переговоры со всеми инстанциями.
Гудисон Парк, Getty Images
10 июня 2020, 13:30
В 30-м туре английской Премьер-лиги состоится Мерсисайдское дерби, в котором Эвертон примет Ливерпуль.
Несмотря на информацию о том, что поединок мог быть перенесен в другой город, дерби все же состоится на родной арене "ирисок".
Игру не будут переносить с Гудисон Парк. Клубы сумели провести переговоры с властями города, а также договорится со своими болельщиками не создавать провокации в день матча. Об этом сообщает Sky Sports.
Матч Эвертон — Ливерпуль запланирован на 21 июня, в воскресенье, в 19:00 по киевскому времени.