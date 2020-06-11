Англия

Голкипер Микки ван Сас продолжит карьеру в Англии.

Вратарь Утрехта и молодежной сборной Нидерландов, 16-летний Микки ван Сас, переходит в Манчестер Сити, сообщил официальный сайт нидерландского клуба.

"Мы расстаемся с Микки со смешанными чувствами. С одной стороны, сожалеем, что очень талантливый вратарь покидает нашу академию. Хотелось бы, чтобы он сиял в играх за нас. С другой стороны, Микки очень хотел этого трансфера, и мы тоже рассматриваем данный переход как комплимент нашей академии. Мы договорились об условиях с Ман Сити, все стороны остались довольны", — заявил технический директор Утрехта Йорди Зуидам.

Ван Сас начинал карьеру в Эркулесе, но в 2016 году перебрался в академию Утрехта. Он выстуал за сборные Нидерландов U-15 и U-16, а также команду U-17 Утрехта.

Ожидается, что поначалу ван Сас будет играть за Сити как юниор, а затем подпишет полноценный трехлетний контракт с клубом.