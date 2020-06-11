"Красные" продолжают подготовку к рестарту АПЛ.
Игроки Ливерпуля, getty images
11 июня 2020, 20:58
Состоялся товарищеский поединок в рамках подготовки к возобновлению официальных игр в Англии, в котором Ливерпуль разгромил Блэкберн со счетом 6:0.
Отметим, что за "красных" забивали шесть разных футболистов — Садио Мане, Такуми Минамино, Наби Кейта, Жоэль Матип, Ки-Яна Хоевер и Лейтон Кларксон.
К слову, в матче небольшое повреждение лодыжки получил полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен, а игроком поединка был признан Наби Кейта.
Ранее сообщалось, что поединок АПЛ между Эвертоном и Ливерпулем все-таки состоится на Гудисон Парк.