Англия

"Красные" продолжают подготовку к рестарту АПЛ.

Состоялся товарищеский поединок в рамках подготовки к возобновлению официальных игр в Англии, в котором Ливерпуль разгромил Блэкберн со счетом 6:0.

Отметим, что за "красных" забивали шесть разных футболистов — Садио Мане, Такуми Минамино, Наби Кейта, Жоэль Матип, Ки-Яна Хоевер и Лейтон Кларксон.

К слову, в матче небольшое повреждение лодыжки получил полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен, а игроком поединка был признан Наби Кейта.

Ранее сообщалось, что поединок АПЛ между Эвертоном и Ливерпулем все-таки состоится на Гудисон Парк.