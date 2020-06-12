Англия

Хавбек высказался об ожиданиях перед рестартом сезона.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш поделился своими ожиданиями перед возобновлением английской Премьер-лиги.

"Я с нетерпением жду возобновления сезона, чтобы мы могли закончить то, что начали".

"Возможно, дела идут лучше, чем мы ожидали. Я думаю, что это очень важно, и первая игра для нас после рестарта — это хорошая возможность удачно начать. Мы собираемся сделать все возможное, чтобы удачно завершить сезон", — сказал Фернандеш официальному сайту Юнайтед.

Ранее португальский футболист заявил, что перешел в стан "манкунианцев", потому что считает их лучшим клубом в Англии.