Англия

Португалец считает, что способен совершенствоваться еще больше.

Хавбек Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш рассказал о причинах своего перехода к "красным дьяволам".

"Мой переход в МЮ был связан с желанием играть за одну из лучших команд в мире и лучший клуб в Англии. Именно здесь я хочу прогрессировать из года в год. Мне кажется, я играю еще недостаточно хорошо. Соперники начинают узнавать мою игру, как я двигаюсь на поле, как бью по воротам. Поэтому теперь все становится сложнее".

"Мне нужно совершенствоваться, больше работать и больше понимать игру оппонентов", — цитирует португальца Goal.com со ссылкой на Instagram-аккаунт Talent Ain't enough.

Напомним, португалец вошел в символическую сборную АПЛ текущего сезона по версии BBC Sport, отыграв при этом пять матчей в текущем сезоне и отметившись двумя голами и тремя ассистами.