Англия

Голкипер не оставляет надежд закрепиться в составе "красных".

Голкипер Ливерпуля Лорис Кариус, который последние два сезона провел в аренде в Бешикташе, заявил, что готов побороться за место в составе "красных".

Я могу двигаться вперед и развиваться на тренировках в Ливерпуле. Будучи вторым вратарем в команде в Англии, вы знаете, что вы можете получить свои шансы".

"В настоящее время я нахожусь в лучшем клубе в мире, борюсь за титулы, каждый день тренируюсь с футболистами, которые находятся на высочайшем уровне. Я полностью осознаю, что нахожусь в хорошей позиции в Ливерпуле. У меня там прекрасные условия", — сказал Кариус Transfermarkt.

Ранее сообщалось, что немецкий голкипер может в ближайшее межсезонье вернуться в Бундеслигу, где в его условиях заинтересована Герта.