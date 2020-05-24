Германия

Немецкий вратарь может вернуться в чемпионат Германии.

Вратарь Ливерпуля Лорис Кариус в начале мая этого года объявил о досрочном расторжении арендного соглашения с Бешикташем, после чего он отправился в Германию, а не в расположение мерсисайдского клуба.

Позже стало известно, что "красные" больше не рассчитывают на 26-летнего немца и планируют расстаться с ним в летнее трансферное окно.

Как сообщает Goal.com, Кариус хотел бы вернуться в Бундеслигу и стать игроком Герты, которая проявляет к нему наибольший интерес. Утверждается, что берлинский клуб готов предложить голкиперу контракт.

В текущем сезоне Лорис Кариус провел за Бешикташ 32 поединка во всех турнирах, в которых пропустил 46 мячей.