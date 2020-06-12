Англия

Не исключено, что "синие" приобретут вратаря к сезону-2020/21.

Челси озадачится вопросом приобретения нового голкипера, сообщает The Telegraph.

Однако произойдет это лишь в одном случае – если Кепа Аррисабалага провалит остаток сезона.

В последнее время писалось об интересе "синих" к Андре Онана (Аякс) и Нику Поупу (Бернли).

В текущем сезоне Аррисабалага провел 25 матчей в АПЛ: он лишь трижды сумел сохранить ворота "сухими".

Напомним, что Челси приобрел Аррисабалагу летом 2018 года за 80 миллионов евро.