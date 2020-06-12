Не исключено, что "синие" приобретут вратаря к сезону-2020/21.
КЕПА АРРИСАБАЛАГА, GETTY IMAGES
12 июня 2020, 21:39
Челси озадачится вопросом приобретения нового голкипера, сообщает The Telegraph.
Однако произойдет это лишь в одном случае – если Кепа Аррисабалага провалит остаток сезона.
В последнее время писалось об интересе "синих" к Андре Онана (Аякс) и Нику Поупу (Бернли).
В текущем сезоне Аррисабалага провел 25 матчей в АПЛ: он лишь трижды сумел сохранить ворота "сухими".
Напомним, что Челси приобрел Аррисабалагу летом 2018 года за 80 миллионов евро.