Англия

Уругвайца в лондонском клубе не будет.

Руководство Челси больше не рассматривает вариант с тем, чтобы пригласить в команду нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани, сообщает football.London.

По данным источника, скауты лондонского клуба в течение всего сезона наблюдали за игрой и ситуацией вокруг футболиста, но в конечном итоге было принято решение искать другого центрфорварда.

Ранее сообщалось, что также Кавани не перейдет в Бока Хуниорс, так как аргентинцы не могут позволить удовлетворить финансовые требования игрока.

В текущем сезоне Кавани провел 22 поединка в футболке Пари Сен-Жермен, отличившись семью голами и тремя ассистами.