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Аргентинцы вышли из гонки за игроком.

Руководство Бока Хуниорс не сможет предложить контракт нападающему ПСЖ Эдинсону Кавани, утверждает Ole.

По данным источника, сам аргентинский футболист был готов рассмотреть предложение из Аргентины, но финансовый кризис изменил планы клуба.

Отмечается, что требования по зарплате, которые озвучил форвард, остаются неподъемной суммой в нынешних условиях для Бока Хуниорс.

В текущем сезоне Кавани провел 22 поединка в футболке Пари Сен-Жермен, отличившись семью голами и тремя ассистами.