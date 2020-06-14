Англия

Голкипер может оказаться в одном из лондонских команд.

Арсенал и Челси в будущее трансферное окно могут побороться за голкипера Саутгемптона Фрейзера Форстера, который текущий сезон провел в аренде в Селтике, сообщает Football Insider.

По данным источника, именно "кельты" и составят наибольшую конкуренцию лондонцам за право подписать вратаря на постоянной основе.

Отмечается, что и сам игрок предпочитает вернуться в Шотландию, так как не хочет быть вторым номером в стане именитых клубов.

Ранее сообщалось, что Челси и вовсе ищет себе основного голкипера, так как тренерский штаб разочарован в Кепе.