Англия

Полузащитник Челси Марко ван Гинкель может возобновить свою карьеру в Челси.

Несмотря на серию тяжелых травм, из-за которых Марко ван Гинкель не играл с сезона-2017/18, Челси продолжает верить в то, что голландский полузащитник не сказал еще последнего слова в своей карьере, и готов предложить ему новый контракт.

"Пока соглашение не достигнуто, но я очень доволен тем, что Челси инициировал переговоры и верит в меня, – цитирует 27-летнего футболиста Algemeen Dagblad. – Сейчас этим вопросом занимается мой агент".

Контракт ван Гинкеля с Челси истекает 30 июня 2020 года, и если стороны не договорятся о продлении, Марко станет свободным агентом. И в этом случае он может вернуться в ПСВ, капитаном которого был в свое время.

Экс-полузащитник национальной сборной Нидерландов (8 матчей, 0 голов) выступал за Витесс (111 матчей во всех турнирах, 23 гола), Челси (4, 0), Милан (аренда, 18, 1), Сток Сити (аренда, 21, 0) и ПСВ (аренда, 64, 31).