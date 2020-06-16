Англия

Нынешний тренер словенского Табора может перебраться в английский футбол.

Болтон заинтересован в приглашении чемпиона мира и тренера Табора Мауро Каморанези, сообщает

"Рысаки" в этом сезоне выступали в третьем по силе дивизионе чемпионата Англии и заняли последнее место по итогам 34 матчей.

Руководство клуба решило не продлевать контракт с действующим тренером Китом Хиллом.

Итальянец за свою карьеру успел поработать в Корас де Тепик (Мексика), Тигре (Аргентина), Кафеталерос (Мексика) и Таборе (Словения).