Нынешний тренер словенского Табора может перебраться в английский футбол.
Мауро Каморанези, getty images
16 июня 2020, 15:44
Болтон заинтересован в приглашении чемпиона мира и тренера Табора Мауро Каморанези, сообщает
"Рысаки" в этом сезоне выступали в третьем по силе дивизионе чемпионата Англии и заняли последнее место по итогам 34 матчей.
Руководство клуба решило не продлевать контракт с действующим тренером Китом Хиллом.
Итальянец за свою карьеру успел поработать в Корас де Тепик (Мексика), Тигре (Аргентина), Кафеталерос (Мексика) и Таборе (Словения).