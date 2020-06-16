Англия

Футболисты все еще в раздумьях, заключать ли новые соглашения с клубом.

Виллиан и Педро еще не решили, будут ли они продлевать контракт с Челси.

Как сообщает The Telegraph, решение должно быть принято до 23 июня, иначе футболисты уже не смогут помочь своей команде после 30 июня.

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Фрэнк Лампард уже рассматривает различные варианты. В частности, на флангах полузащиты могут использоваться Рубен Лофтус-Чик и Мейсон Маунт.

Главные опасения Виллиана и Педро — они получат травму и не смогут заключить сделку с другой командой.

По слухам, Педро заинтересовал Рому, а Виллиан — Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед.