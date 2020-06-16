Англия

Бразильский центрбек намерен продолжить карьеру в Премьер-лиге.

Тиаго Силва рассматривает вариант с переходом в клуб из АПЛ, сообщает The Telegraph.

По информации источника, 35-летний футболист готов пойти на понижение заработной платы, чтобы заключить сделку.

В ПСЖ бразилец получал 1,45 миллиона евро в месяц. Фаворитом на подписание Силвы является Эвертон.

В текущем сезоне Тиаго Силва провел 30 поединков в футболке "сине-красных", отличившись одним голом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Эвертон не может договориться с Тиаго Силвой о сроках контракта.